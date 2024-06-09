سياسية
إغلاق المدارس بالبحر الأحمر لارتفاع درجات الحرارة
أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف لواء (م) مصطفى محمد نور محمود اليوم الأحد، قراراً بإغلاق المدارس بجميع المراحل الدراسية في الولاية، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالولاية.
ونص القرار على توقف الدراسة من تاريخ ١٥ يونيو الجاري وحتى الخامس عشر من سبتمبر القادم.
صحيفة السوداني
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