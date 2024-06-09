اكتمال وصول كافة حجاج السودان للأراضي المقدسة

أعلن رئيس مركز جدة الموحد لشؤون الحجاج السودانيين يوسف اسماعيل سليمان عن اكتمال وصول جميع الحجاج السودانيين القادمين من السودان للأراضي المقدسة لأداء فريضة حج العام موسم ١٤٤٥هجرية عن طريق البحر عبر الباخرة عمان وجوا عن طريق شركتي ( بدر / تاركو) للطيران وتم توزيعهم حسب الوصول مابين المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وبلغ عدد الحجاج السودانيين القادمين بحرا ( ٤٦٢٦) حاجا مقسمين على ( ٩١) فوجا.

بينما بلغ عدد حجاج الجو ( ١٤٠٦) حاجا مقسمين على ( ٢٨) فوجا تم اسكانهم جميعا في فنادق قريبة من المشاعر ب( المسجد النبوي الشريف والبيت الحرام ) حتى يتمكنوا من أداء المشاعر بسهولة ويسر وقد وصلوا جميعا في أتم الصحة والعافية.

وقد بلغ عدد حجاج البحر القادمين من الرجال ( ٢٤١٧) حاجا و( ٢٢١٢) حاجة والحجاج القادمين عن طريق الجوا ( ٧٥٥) حاجا و( ٦٥١) حاجة علما بأن جميع حجاج الجو تم توجيههم الي مكة المكرمة في الموسم الاول وسيتوجهون الى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج والوقوف بعرفة.

ويمثل هؤلاء الحجاج كل ولايات السودان البالغة عدد ( ١٨) ولاية ووصل بعضهم الى الأراضي المقدسة بصعوبات بالغة ومعاناة شديدة عرضت حياة الكثيرين منهم للخطر بسبب ظروف الحرب التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام ذاقت فيها البلاد والعباد ويلات الحرب ولكن كانت اشواقهم لملاقاة الحبيب رسول الله ( ص) أكبر من اي غاية كما أن هنالك أكثر من خمسمائة حاجا من حجاج السودان بالخارج قدموا للحج من خارج السودان سيصلون الى الأراضي المقدسة تباعا حسب جداول الطيران وسيتم دمجهم مع حجاج ولايتهم بمكة المكرمة ليتم تفويجهم لاحقا الي المدينة المنورة.

وقدم يوسف اسماعيل الشكر للسلطات السعودية على الجهود المقدمة في المؤسسات السعودية العاملة في الحج وكذلك الأخوة في بعثة الحج السودانية.

صحيفة السوداني