المدير العام لقوات الشرطة يؤكد ان قوات الاحتياطي المركزي قدمت تضحيات كبيرة في معركة الكرامة

أكد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة أن قوات الاحتياطي المركزي قدمت تضحيات كبيرة في حرب الكرامة وهي تقاتل مع القوات المسلحة والمستنفرين لدحر التمرد في قلب المعركة مؤكدا مواصلة ذات الجهود و التضحيات من أجل الوطن والمواطن.

وأن رئاسة الشرطة ستوفر كافة المعينات اللازمة للقوات للقيام بواجبها مشيرا إلي أن الحرب وجودية ومعركة الكرامة محاورها متعددة وأن قوات الاحتياطي المركزي ساندين (ظهر البلد) *وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة* إن المدير العام لقوات الشرطة وقف علي ادا قوات شرطة العمليات بمحلية كرري وقام بزيارات ميدانية لقسم سوق ام درمان والقسم الشمالي ام درمان ومقر الشرطة الأمنية ووعد بحل كافة المشاكل التي تساهم في تجويد الأداء بالصورة المطلوبة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان