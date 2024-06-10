مدير شرطة ولاية الخرطوم: الولاية تعتبر سودان مصغر وتمثل جل اهتمامنا في تحقيق العملية الأمنية

اكد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة جاهزية رئاسة قوات الشرطة لتوفير جميع المعينات اللوجستية التي تمكن شرطة ولاية الخرطوم من تنفيذ مهامها في اسناد العملية الأمنية وتحقيق الأمن والاستقرار لمواطني ولاية الخرطوم وقال الفريق خالد لدي زيارته لولاية الخرطوم ولقائه الاستاذ احمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم يرافقه (الفريق) شرطة عبد المنعم محمد عبد القيوم رئس هئية الشئون المالية واللواء شرطة الطاهر علي محمد البلولة رئيس هئية التوجيه والخدمات واللواء شرطة كمبال حسين كمبال مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية واللواء شرطة سامي الصديق دفع الله محمد مدير الإدارة العامة للسجل المدني والعميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة بحضور الفريق شرطة (حقوقي) ابراهيم احمد شمين مدير شرطة ولاية الخرطوم قال أن ولاية الخرطوم تعتبر سودان مصغر وتمثل جل اهتمامنا في تحقيق العملية الأمنية بها مضيفا بأن هذه الزيارة تؤكد ان استقرار الخرطوم يمثل مصدر اطمئنان لجميع ولايات البلاد مضيفا بان الهدف من هذه الزيارة التعرف علي جميع المطلوبات اللازمة والمعينات الساندة لتحقيق العملية الأمنية بولاية الخرطوم مشيدا بالجهود التي تقوم بها شرطة ولاية الخرطوم في تحقيق الأمن والاستقرار مشيرا إلي انتشارها الواسع في تأمين ممتلكات المواطنين والمواقع الاستراتيجية الهامة بالولاية.

من جانبه والي الخرطوم أعرب عن شكره وتقديره لرئاسة قوات الشرطة لاهتمامها بولاية الخرطوم وتوفير جميع المعينات اللازمة في سبيل تحقيق العملية الأمنية وبسط الأمن وللاستقرار والطمانينة في المجتمع مذكرا بأن هذه الزيارة الثانية لمدير عام قوات الشرطة للولاية مما يؤكد اهتمام رئاسة الشرطة المتعاظم بها مشيدا باالادوار الهامة التي تقوم بها ولاية الخرطوم في إسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة مبينا بأن هذه الزيارة لها آثار جيدة في رفع الروح المعنوية لقوات الشرطة والاجهزة النظامية الأخري.

المكتب الصحفي لشرطة السودان