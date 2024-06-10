سياسية

المرور السريع بالولاية الشمالية ينفذ حملات واسعة لفحص الكحول والمؤثرات العقلية وسط سائقي الباصات السفرية – صور

2024/06/10
تفويج
تطبيقا لاجراءات السلامة المرورية لكافة مستخدمى الطريق وانفاذا للخطط والبرامج الخاصة بالسلامة المرورية نظمت الادارة حملات دورية لفحص الكحول والمؤثرات العقلية استهدفت سائقي الباصات السفرية.
للتأكد من صلاحيتهم للقيادة خاصه وان الولايات ستشهد عمليات تفويج المركبات السفرية لعيد الأضحى المبارك لذلك جاء حرص الإدارة العامة للمرور ببرنامج فحص الكحول والذي توليه دائرة المرور السريع اهتماما متعاظما وبصورة راتبه لتحقيق النتائج المطلوبه بجانب أهميته فى الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وحماية الطرق من الحوادث المرورية.
العقيد شرطة عاطف بانقا مدير المرور السريع بالولاية الشمالية أشار الى ان الحملة تم تنفيذها بمشاركة ضباط وصف ضباط وجنود وتحت إشراف فنى معمل مستشفى الشرطة قامو بإجراءات الفحص لعدد (٢٥) عينة عشوائية لمجموعه من السائقين جاءت نتائجها سالبة ، مبينا ان الهدف من الحملة هو زيادة مستوى الوعي والتأكد من سلامة السائق وعدم تعاطيه لأى نوع من المواد المؤثرة عقليا.
يذكر ان الحملة وجدت قبولا واسعا من السائقين ومستخدمى الطريق مؤكدين على ضرورة استمرارها تحقيقا لسلامة شركاء الطريق.
448131432 782033567436874 2737790799496083972 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=107&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeFkndW7Od 0SIs5xHWnih9XVf2 AqzKbTxV b8CrMptPD5 TESQB8T2VFDRwlhEa9nvHDiu Kd25gMjCbkrvHHR& nc ohc=6elxgjQ9pEYQ7kNvgHUM5Ff& nc ht=scontent.fcai1 3
428686325 782033574103540 6865139314319250970 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=102&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeGYpErTTP x5juVIn7LL xZQnoQPLwbHphCehA8vBsemJ jrqnPW IkPkwd5bk YORy hbxWC8wavI9Brfg0iV & nc ohc=dQl7sHm4PNsQ7kNvgGMdEmG& nc ht=scontent.fcai1 3
المكتب الصحفي لشرطة السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/10