المرور السريع بالولاية الشمالية ينفذ حملات واسعة لفحص الكحول والمؤثرات العقلية وسط سائقي الباصات السفرية – صور

للتأكد من صلاحيتهم للقيادة خاصه وان الولايات ستشهد عمليات تفويج المركبات السفرية لعيد الأضحى المبارك لذلك جاء حرص الإدارة العامة للمرور ببرنامج فحص الكحول والذي توليه دائرة المرور السريع اهتماما متعاظما وبصورة راتبه لتحقيق النتائج المطلوبه بجانب أهميته فى الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وحماية الطرق من الحوادث المرورية.

العقيد شرطة عاطف بانقا مدير المرور السريع بالولاية الشمالية أشار الى ان الحملة تم تنفيذها بمشاركة ضباط وصف ضباط وجنود وتحت إشراف فنى معمل مستشفى الشرطة قامو بإجراءات الفحص لعدد (٢٥) عينة عشوائية لمجموعه من السائقين جاءت نتائجها سالبة ، مبينا ان الهدف من الحملة هو زيادة مستوى الوعي والتأكد من سلامة السائق وعدم تعاطيه لأى نوع من المواد المؤثرة عقليا.