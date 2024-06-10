البرهان يؤكد عزم القوات المسلحة القضاء على المليشيا الإرهابية وأعوانها

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على عزم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على تطهير البلاد من آفة التمرد والقضاء على المليشيات الإرهابية المتمردة ومساندوها.

وأدلى البرهان بهذه التصريحات خلال لقائه يوم الأحد وفدًا من نظارة عموم قبائل كنانة في السودان، برئاسة الفاضل إبراهيم ناظر عموم قبائل كنانة. وأعرب ناظر القبيلة في تصريحات صحفية عن دعمه وتأييده وتضامنه مع القوات المسلحة في جهودها لمواجهة المليشيات الإرهابية ومساعدتها على تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والتنمية.