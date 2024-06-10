إعلان بداية العام الدراسي الجديد بولاية كسلا

أعلن والي ولاية كسلا، اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، انطلاق العام الدراسي الجديد من مدرسة الميرغنية الشرقية الأساسية للبنين، بعد توقف دام أكثر من عام. وجاء هذا الإعلان خلال حفل انطلاق العام الدراسي بحضور وزير التربية والتوجيه والمدير التنفيذي لمحلية كسلا، بالإضافة إلى عدد من مديري إدارات التعليم ومجالس الآباء والمجالس التربوية.

أكد الوالي، بعد قرع جرس بداية العام الدراسي، على قرار استئناف الدراسة رغم التحديات والظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والمليشيات، مما أدى إلى نزوح المواطنين إلى ولايات أخرى، بما في ذلك ولاية كسلا، وتسبب في إقامة النازحين في المدارس.

وأضاف الأزرق أنهم يولون اهتمامًا خاصًا بالنازحين والتزامًا تجاه مجتمعاتهم وتلاميذهم وأسرهم، مؤكدًا رغبتهم في عدم تكرار إغلاق المدارس لعام آخر. كما أشار إلى أن معركة الكرامة التي يخوضها القوات المسلحة والقوات المساندة ليست مقتصرة على السلاح، بل تمتد إلى كل المجالات من التعليم والصحة والخدمات.

وناشد الوالي جميع شرائح المجتمع لتحمل المسؤولية وفهم الظروف والتحديات التي خلفتها ظروف الحرب، متسائلاً حتى متى سيظل التلاميذ عالقين في منازلهم وهم يفتقدون سنوات من حياتهم الدراسية. وأكد أيضًا ضرورة أن يفي الدولة بالتزاماتها تجاه المواطنين، معبرًا عن امتنانه وتقديره للمعلمين رغم عدم تلقيهم مستحقاتهم بنفس القدر الذي تلقته الشرائح الأخرى في ظل الظروف الراهنة.