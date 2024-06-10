جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة الليبية: وفاة مواطن سوداني عطشاً بصحراء جنوب ليبيا

قال جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة الليبية بأن مواطن سوداني توفي عطشاً بصحراء جنوب ليبيا.

وفي جانب آخر قال لاجئون سودانيون في اثيوبيا بأننا نتعرض لضرب نار مباشر من مجموعات مسلحة مجهولة بغرض السرقة مع عدم توفر الخدمات الصحية بإقليم الأمهرا.

وقال توم بيريلو المبعوث الأمريكي بأننا نكرر الدعوات للأطراف المتحاربة بالسودان للدخول في مفاوضات وإنهاء الحرب.