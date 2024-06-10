القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تسقط مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور – فيديو

أسقطت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.