مايكل دانفورد: نحن بحاجة إلى تسليط أنظار العالم على السودان فالوضع مأساوي، والشواني: هذا العدو لا يفهم!

قال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد بأننا بحاجة إلى تسليط أنظار العالم على السودان فالوضع مأساوي.

وقال هشام الشواني: هذا العدو لا يفهم بأن تماسك وصبر الشعب هو ما يعوض الفرق ويهزم مخططه والحق فوق كيد الخائنين.

الجزيرة – السودان