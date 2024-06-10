سياسية

مايكل دانفورد: نحن بحاجة إلى تسليط أنظار العالم على السودان فالوضع مأساوي، والشواني: هذا العدو لا يفهم!

2024/06/10
هشام الشواني
قال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد بأننا بحاجة إلى تسليط أنظار العالم على السودان فالوضع مأساوي.
وقال هشام الشواني: هذا العدو لا يفهم بأن تماسك وصبر الشعب هو ما يعوض الفرق ويهزم مخططه والحق فوق كيد الخائنين.
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الجزيرة – السودان

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