سياسية
مايكل دانفورد: نحن بحاجة إلى تسليط أنظار العالم على السودان فالوضع مأساوي، والشواني: هذا العدو لا يفهم!
قال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد بأننا بحاجة إلى تسليط أنظار العالم على السودان فالوضع مأساوي.
وقال هشام الشواني: هذا العدو لا يفهم بأن تماسك وصبر الشعب هو ما يعوض الفرق ويهزم مخططه والحق فوق كيد الخائنين.
الجزيرة – السودان
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