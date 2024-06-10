سياسية
منصة البلاغ الالكتروني تسجل (53,857) بلاغا
العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم – الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة
منصة البلاغ الالكتروني تسجل (53,857) بلاغا
بالتفاصيل الاتية :-
مركبات مفقودة39547
تعدي علي المال14062
بلاغات مفقودين 196
تعدي علي النفس 52
وتناشد الشرطة الموطنين بضرورة التبليغ عن الجرائم والمخالفات والانتهاكات التي ارتكبت في مواجتهم علي تتمكن الشرطة من القيام بدورها بشان اجراءات البلاغ .
اعلام الشرطة
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