العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم – الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة

منصة البلاغ الالكتروني تسجل (53,857) بلاغا

بالتفاصيل الاتية :-

مركبات مفقودة39547

تعدي علي المال14062

بلاغات مفقودين 196

تعدي علي النفس 52

وتناشد الشرطة الموطنين بضرورة التبليغ عن الجرائم والمخالفات والانتهاكات التي ارتكبت في مواجتهم علي تتمكن الشرطة من القيام بدورها بشان اجراءات البلاغ .

اعلام الشرطة