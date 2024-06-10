سياسية

منظمة أطباء بلا حدود بالسودان: تم نقل جرحى الفاشر إلى مرافق أخرى غير مستعدة

2024/06/10
health
قالت منظمة أطباء بلا حدود بالسودان بأنه يجب على الأطراف المتحاربة أن توقف الهجمات على مرافق الرعاية الطبية
– المستشفى الجنوبي هو مستشفى الإحالة الرئيسي لعلاج جرحى الحرب في الفاشر والوحيد المجهز للتعامل مع الإصابات الجماعية.
– تم نقل الجرحى إلى مرافق أخرى غير مستعدة.
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الجزيرة – السودان

 

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