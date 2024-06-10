منظمة أطباء بلا حدود بالسودان: تم نقل جرحى الفاشر إلى مرافق أخرى غير مستعدة

قالت منظمة أطباء بلا حدود بالسودان بأنه يجب على الأطراف المتحاربة أن توقف الهجمات على مرافق الرعاية الطبية

– المستشفى الجنوبي هو مستشفى الإحالة الرئيسي لعلاج جرحى الحرب في الفاشر والوحيد المجهز للتعامل مع الإصابات الجماعية.