سياسية
منظمة أطباء بلا حدود بالسودان: تم نقل جرحى الفاشر إلى مرافق أخرى غير مستعدة
قالت منظمة أطباء بلا حدود بالسودان بأنه يجب على الأطراف المتحاربة أن توقف الهجمات على مرافق الرعاية الطبية
– المستشفى الجنوبي هو مستشفى الإحالة الرئيسي لعلاج جرحى الحرب في الفاشر والوحيد المجهز للتعامل مع الإصابات الجماعية.
– تم نقل الجرحى إلى مرافق أخرى غير مستعدة.
الجزيرة – السودان
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