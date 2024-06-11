سياسية
مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد سير العمل بادارتي الجوازات والسجل المدني بالولاية
تفقد اللواء شرطة عبدالاله علي أحمد محمد مدير شرطة الولاية الاثنين سير العمل بإدارتي الجوازات والسجل المدني يرافقه مدير دائرة الشؤون العامة العميد شرطة دكتور خالد محمد نور.
وفي مستهل الزيارة إستمع الي شرح وافي من المقدم شرطة ميساء الامين محمد مدير إدارة الجوازات بالولايه إستعرضت خلاله مجمل الاجراءات والتدابير التي دفعت بها إدارتها من أجل اكتمال افتاح ادارة الجوازات بالولاية حتى يتمكن مواطن الولاية للحصول على الجواز بسهولة ويسر و تبسيط الاجراءات لتمكين طالبي الخدمة من الحصول عليها في وقت وجيز من خلال تهيئة بيئة العمل بافتتاح عدد من المرافق وتأهيل الصالات لإستقبال الجمهور بصورة مريحة اضافة الي زيادة المكاتب العاملة بجانب معالجة الجوانب الفنية والهندسية وتقوية الجوانب التقنية بواسطة مهندسي الحاسوب والشبكات وأضاف مدير الجوازات أن إدارته تحسبت للأعداد المتزايدة من طالبي الحصول علي الجواز عقب الأحداث التي شهدتها الولايات التي كانت تتوفر بها خدمات الحصول علي الوثائق الثبوتية بزيادة ساعات العمل.
من جانبه أكد اللواء شرطة عبدالاله علي أحمد أن الزيارة تأتي ضمن الزيارات التفقدية للإدارات الخدمية التي تعتبر وجهة للجمهور للحصول علي المستندات والأوراق الثبوتيه مبينا أن رئاسة شرطة الولاية وضعت كافة التحوطات لإستيعاب الأعداد الكبيرة من الجمهور التي تصل للحصول علي الخدمات في مختلف المجالات وذلك بتسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية مشيدا بإدارتي الجوازات والسجل المدني لجهود منسوبيهما في تهىيئة بيئة العمل من أجل الانطلاق في إكمال العمل في استخراج الجوازات بالولاية الحلم الذي طال انتظاره والحمد الله اصبح حقيقة بفضل تظافر الجهود الشعبية واهتمام رئاسة الشرطه بمواطني الولاية من اجل الحصول على الجواز.
وفي ختام الزيارة طالب مدير شرطة الولاية بضرورة الاهتمام بطالبي الخدمة وتوفير سبل الراحة لهم بجانب الاهتمام بمعالجة إجراءات شريحة كبار السن و الحالات الخاصة في اسرع وقت.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة