مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد سير العمل بادارتي الجوازات والسجل المدني بالولاية

تفقد اللواء شرطة عبدالاله علي أحمد محمد مدير شرطة الولاية الاثنين سير العمل بإدارتي الجوازات والسجل المدني يرافقه مدير دائرة الشؤون العامة العميد شرطة دكتور خالد محمد نور.

وفي مستهل الزيارة إستمع الي شرح وافي من المقدم شرطة ميساء الامين محمد مدير إدارة الجوازات بالولايه إستعرضت خلاله مجمل الاجراءات والتدابير التي دفعت بها إدارتها من أجل اكتمال افتاح ادارة الجوازات بالولاية حتى يتمكن مواطن الولاية للحصول على الجواز بسهولة ويسر و تبسيط الاجراءات لتمكين طالبي الخدمة من الحصول عليها في وقت وجيز من خلال تهيئة بيئة العمل بافتتاح عدد من المرافق وتأهيل الصالات لإستقبال الجمهور بصورة مريحة اضافة الي زيادة المكاتب العاملة بجانب معالجة الجوانب الفنية والهندسية وتقوية الجوانب التقنية بواسطة مهندسي الحاسوب والشبكات وأضاف مدير الجوازات أن إدارته تحسبت للأعداد المتزايدة من طالبي الحصول علي الجواز عقب الأحداث التي شهدتها الولايات التي كانت تتوفر بها خدمات الحصول علي الوثائق الثبوتية بزيادة ساعات العمل.