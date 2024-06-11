سياسية

منظمة مشاد: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الهجمات وحماية الأبرياء

2024/06/11
الدعم 1681799214
الدعم السريع
قالت منظمة مشاد بأن استمرار المليشيات في الهجوم على مدينة الفاشر وقصفها المدفعي أدى إلى مضاعفة المعاناة وتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
– يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الهجمات وحماية الأبرياء
– نطالب الهيئات الحقوقية والمؤسسات العدلية الدولية والإقليمية والوطنية بالقيام بواجبها في حماية المدنيين وتقديم المساعدات الضرورية.
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الجزيرة – السودان

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