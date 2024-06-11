سياسية
منظمة مشاد: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الهجمات وحماية الأبرياء
قالت منظمة مشاد بأن استمرار المليشيات في الهجوم على مدينة الفاشر وقصفها المدفعي أدى إلى مضاعفة المعاناة وتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
– يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الهجمات وحماية الأبرياء
– نطالب الهيئات الحقوقية والمؤسسات العدلية الدولية والإقليمية والوطنية بالقيام بواجبها في حماية المدنيين وتقديم المساعدات الضرورية.
الجزيرة – السودان
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