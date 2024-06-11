وزير المالية يعود بعد مشاركته في مؤتمر بطرسبيرغ

عاد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إلى البلاد بعد مشاركته في مؤتمر بطرسبيرغ الاقتصادي الدولي الذي عقد مؤخرا في روسيا. وقد عقد الوزير خلال المؤتمر عدة اجتماعات هامة مع مؤسسات عالمية، وخاصة الروسية منها، حيث تم الاتفاق على إقامة شراكات اقتصادية بين السودان وروسيا في عدة مجالات حيوية ، بالإضافة لمشاركته بكلمة خلال جلسات المؤتمر تحدث فيها عن الوضع في السودان و أجاب عن الأسئلة المطروحة في المنتدى . فيما تضمنت مشاركة السيد الوزيرعقد شراكات مبدئية في المجالات المالية والنقدية، حيث تم مناقشة فرص التعاون بين المؤسسات المالية السودانية والروسية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي في السودان. كما، تطرقت الاجتماعات إلى مناقشة شراكات محتملة في قطاعات الطاقة والتعدين، مستفيدة من الثروات الهائلة التي يزخر بها السودان. وتأتي هذه الشراكات في ظل اتجاه حكومي نحو تعزيز التعاون مع روسيا في المرحلة القادمة، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية في البلاد.

وقد أعرب د. جبريل عن تفاؤله بنتائج المؤتمر وأهمية هذه الشراكات في دعم الاقتصاد السوداني وتحقيق الأهداف المرجوة.

سونا