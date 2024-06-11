مدير شرطة الولاية الشمالية يقف علي سير العمل الشرطي بالإدارات المتخصصة بمحلية مروي

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الزيارة شملت فرع الدفاع المدني وقسم تنقاسي بمحلية مروي كما وقف علي إنجازات تلك الادرات واعدا بتذليل كافة العقبات التي تعيق سير العمل ، كما تضمنت الزيارة الوقوف علي سير الأداء بنافذة كريمة للخدمات المرورية حيث اشاد بسير العمل بالنافذة .

المكتب الصحفي لشرطة السودان