سياسية
مدير شرطة الولاية الشمالية يقف علي سير العمل الشرطي بالإدارات المتخصصة بمحلية مروي
تفقد اللواء شرطة (حقوقي) د.محمد أحمد الامين مدير شرطة الولاية الشمالية محلية مروي واداراتها المتخصصة بحضور العميد شرطة عماد الدين هاشم مدير شرطة محلية مروي ومدراء الادارات بالمحلية واشاد خلال زيارته لمكاتب المتقاعدين بأعمال الصيانة لتهيئة بيئة العمل الي جانب تقديم الدعم المادي والمعنوي لمنسوبي شرطة فرع المخدرات بمحلية مروي وذلك لانجازاتهم المقدرة خلال الفترة الماضية.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الزيارة شملت فرع الدفاع المدني وقسم تنقاسي بمحلية مروي كما وقف علي إنجازات تلك الادرات واعدا بتذليل كافة العقبات التي تعيق سير العمل ، كما تضمنت الزيارة الوقوف علي سير الأداء بنافذة كريمة للخدمات المرورية حيث اشاد بسير العمل بالنافذة .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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