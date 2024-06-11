شاهد بالفيديو.. دعوات لتقديم معلومات حول “جرائم دارفور” والجنائية تتدخل

دعوات لتقديم معلومات حول “جرائم دارفور”، والسودان يشكل لجنة لمساءلة “الدعم السريع” دوليا .. والمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية كريم خان يعلن عن حملة تدعو إلى تقديم المعلومات والتعاون فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم دولية في دارفور ، بما في ذلك في الفاشر.

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