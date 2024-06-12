سياسية

توم بيرييلو، في نيروبي مع الرئيس الكيني وليام روتو: ضرورة التحرك الإقليمي لإنهاء الأزمة في السودان

2024/06/12
رئيس كينيا
روتو - الرئيس الكيني
بحث المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو، في نيروبي، مع الرئيس الكيني وليام روتو ضرورة التحرك الإقليمي لإنهاء الأزمة في السودان.
وقال بيرييلو في تغريدة على منصة “X” إنه وروتو اتفقا على أن طرفي الحرب في السودان ليس لديهما “مسار عسكري لتحقيق النصر”، ويجب أن يتوافقا على “المفاوضات الدبلوماسية الآن”.
448270459 480664424466806 1366424738337146238 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=101&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeFIOuZnSC2FV4NiXXoBaDng639bjNkstZnrf1uM2Sy1mXk5THnvgOGjU22JpESS564z PBrGt4r4D0eIDFKNbLx& nc ohc=adhK2 Tb1jsQ7kNvgHofCx8& nc ht=scontent.fcai11 1
الشرق للأخبار

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/12