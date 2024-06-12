بحث المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو، في نيروبي، مع الرئيس الكيني وليام روتو ضرورة التحرك الإقليمي لإنهاء الأزمة في السودان.

وقال بيرييلو في تغريدة على منصة “X” إنه وروتو اتفقا على أن طرفي الحرب في السودان ليس لديهما “مسار عسكري لتحقيق النصر”، ويجب أن يتوافقا على “المفاوضات الدبلوماسية الآن”.

الشرق للأخبار