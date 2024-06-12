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شاهد بالفيديو.. البرهان يلتقي وفد المجلس الأعلى لقبائل الكواهلة بالسودان “مواجهة المليشيات الممولة من عائلة دقلو”

2024/06/12
البرهان جلابية

القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التقى يوم الثلاثاء وفد المجلس الأعلى لقبائل الكواهلة بالسودان، برئاسة السيد كمال صالح الكاهلي، رئيس المجلس.

أفاد تاج الدين عمر تاج الدين، ناظر عموم الكواهلة بشرق النيل- أبودليق البطانة، بأن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية في البلاد ودور المقاومة الشعبية في دعم القوات المسلحة لصد وهزيمة المليشيات الإرهابية المتمردة. وأشاد بالجهود الكبيرة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في الدفاع عن الوطن وحماية وحدته، معرباً عن ثقته في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان قريباً بإذن الله.

وأضاف أن اللقاء يأتي في سياق دعم وتعزيز الجهود العسكرية للقوات المسلحة في مواجهة المليشيات الإرهابية الممولة من عائلة دقلو والتي ارتكبت جرائم بشعة ضد الشعب السوداني.

وقال ” هذه معركة وطن وكرامة ونؤكد مساندتنا ودعمنا للقوات المسلحة، مناشداً كافة الشعب السوداني الإلتفاف والاصطفاف خلف القوات المسلحة وتوحيد الصف الوطني لتحقيق النصر على هذه المليشيا الإرهابية، مندداً بالهجمات البربرية التي شنتها على مواطني قري ولاية الجزيرة.
إعلام القوات المسلحة السودانية

 

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