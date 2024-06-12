وفد إدارة مستشفى مكة للعيون يسجل زيارة لمستشفى الشرطة عطبرة

سجل وفد من إدارة مستشفى مكة للعيون برئاسة مدير مستشفى مكة للعيون زيارة لمستشفى الشرطة عطبرة في إطار التعاون والشراكة التي تجمع بين الجانبين.

وعقد الوفد لقاءً مطولاً مع إدارة مستشفى الشرطة عطبرة برئاسة العميد شرطة طبيب الوليد محجوب عقب تفقد أقسام المستشفى والوقوف على حجم العمل والتحديث الذي ينتظم مرافقها لتنال بذلك الإشادة والإعجاب من الجميع

وناقش الجانبان برتوكول التعاون والتنسيق والشراكة المستمرة وسبل توسعتها وأوجه الإستفادة المتبادلة منها.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى مكة للعيون كانت قد قدمت (٤٠٠) عملية مياه بيضاء لمنسوبي الشرطة بالولاية استفادت منها مئات الأسر برعاية كريمة من اللواء شرطة (حقوقي) سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل.

المكتب الصحفي لشرطة السودان