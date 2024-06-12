مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يقف علي سير العمل بإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية

وقف اللواء شرطة/نصر الدين محمد عبد العليم مدير شرطة إقليم النيل الأزرق علي سير العمل بإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بالإقليم يرافقه العميد شرطة حقوقي د/أمير عبدالرحمن بركية مدير دائرة الشئون العامة وأعضاء هيئة القيادة

وخلال مخاطبته منسوبي المباحث ثمن اللواء نصر الدين الجهود المتعاظمة التي تضطلع بها المباحث في مجال منع وإكتشاف الجريمة مضيفا أن العمل المنعي بكافة تفاصيله يأتي في أولويات مهام الشرطة عامة والمباحث علي وجه التخصيص عبر حزمة من التدابير والإجراءات التي تحفظ كيان الدولة والمجتمع من الإنحراف والمخاطر وتاتي بعدها مراحل إكتشاف ما يقع من جرم مبينا أن للمباحث إرث مهني تليد في هذا المجال وتمتلك من القدرات والمهارات ما يمكنها من آداء واجباتها القانونية حاثا منسوبي الإدارة علي مضاعفة الجهود خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد والعمل علي إحتواء كافة مظاهر التهديد الأمني والتفلتات والظواهر السالبة بقوة القانون.

من جانبه أكد المقدم شرطة/عماد محمد آدم مدير إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية خلال التنوير الذي قدمه لمدير شرطة الإقليم وأعضاء الوفد المرافق أن إدارته تؤدي واجباتها ضمن منظومة العمل الأمني والجنائي بروح معنوية عالية وفي أتم الجاهزية عقب توفر معينات العمل وعدد مدير المباحث النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في إنحسار مستوي الجريمة بالاقليم.

المكتب الصحفي لشرطة السودان