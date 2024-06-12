كرمها وزير الصحة المصري.. دكتورة جوانا برير يوسف حامد تنال المرتبة الأولى في زمالة طب الأطفال

بتشريف السيد وزير الصحة والسكان المصري أ. د. خالد عبد الغفار تم امس بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي وبحضور المستشار الطبي بسفارة السودان بالقاهرة تكريم أوائل الخريجين من التخصصات المختلفة.

حيث تم تكريم د. جوانا برير يوسف حامد والتي نالت المرتبة الأولى في زمالة طب الأطفال وتم تكريمها من وزير الصحة المصري و أمين عام الزمالة المصرية أ. د. حسام حسني و عدد من قيادات و رؤساء لجان التخصصات الطبية بجمهورية مصر العربية.