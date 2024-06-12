شاهد بالصور.. ياسر العطا يزور أهالي العباسية وبانت بأمدرمان ويرسل تحياته للفاشر

الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، التقى بأهالي حي العباسية وبانت في أمدرمان، وذلك بحضور قائد منطقة أم درمان العسكرية ووفد من سلاح المهندسين وقادة العمل الخاص.

وفي كلمته، شكر قائد منطقة أم درمان العسكرية سكان المنطقتين على صمودهم وتمسكهم بوطنهم، مشيراً إلى أن هذا الصمود كان إلهاماً للقوات المسلحة في تحقيق الاستقرار والصمود.

من جانبه، وصف الفريق أول ركن ياسر العطا أهل أم درمان بأنهم البوتقة التي تضم في طياتها الوطن بأكمله، مؤكداً أن صمودهم كان حافزاً لبقية المواطنين في جميع أنحاء البلاد. كما أعرب عن تقديره لأهالي الفاشر وأرسل تحياته لهم، مؤكداً التزام حكومة الولاية بتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وشكرهم على صبرهم وثباتهم.