إبراهيم جابر: خسائر الدولة منذ اندلاع الحرب تقدر بـما يقرب 150 مليار دولار وسيتم تشكيل حكومة تكنوقراط لمدة عامين

قال عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر بأن الحرب ستنتهي بجيش واحد ولن يكون هناك جيشاً موازياً وسيتم تشكيل حكومة تكنوقراط لمدة عامين على الأكثر تهيىء البلاد لانتخابات حرة تخضع لمراقبة دولية.