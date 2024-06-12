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إبراهيم جابر: خسائر الدولة منذ اندلاع الحرب تقدر بـما يقرب 150 مليار دولار وسيتم تشكيل حكومة تكنوقراط لمدة عامين

2024/06/12
ابراهيم جابر جابر
قال عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر بأن الحرب ستنتهي بجيش واحد ولن يكون هناك جيشاً موازياً وسيتم تشكيل حكومة تكنوقراط لمدة عامين على الأكثر تهيىء البلاد لانتخابات حرة تخضع لمراقبة دولية.
– “الدعم السريع” تمارس سياسة “تجويع ممنهج” لمنع وصول الإغاثة للمحتاجين والقافلات التي تتعرض للنهب في نطاق سيطرة التمرد فقط.
– خسائر الدولة منذ اندلاع الحرب تقدر بـما يقرب 150 مليار دولار ونصيب القطاع الصحي منها 11 مليار دولار.
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الجزيرة – السودان

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