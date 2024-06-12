سياسية
وزير الصحة الاتحادي يتفقد مستشفي الشرطة ببورتسودان ويشيد بمستوي خدمات الشرطة الطبية في كل الولايات
أشاد الدكتور هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة الاتحادي بمستوي الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الشرطة بالولايات ، مشيرا ان ان تلك المستشفيات قدمت خدمات طبية لجرحي ومصابي معركة الكرامة وللمواطنين وتحملت اعباء كبيرة نظير تلك الخدمات.
جاء ذلك لدي زيارته التفقدية لمستشفي الشرطة ببورتسودان بحضور الفريق شرطة امير عبدالمنعم فضل ممثل مدير عام قوات الشرطة والفريق شرطة (طبيب) اميرة عباس محمد فضل مدير الادارة العامة للخدمات الصحية والدكتورة احلام عبدالرسول وزيرة الصحة بولاية البحرالاحمر ، مبينا ان مستشفي الشرطة ببورتسودان اصبح مستشفي مركزي رئيسي بعد اعادة تطويره وتاهيله وافتتاح الاقسام الطبية التي تعمل ل24ساعة مثل العمليات الجراحية والمختبرات والعناية الوسيطة كل هذه الخدمات الطبية المتميزة لمنسوبي الشرطة والمواطنين وسيجد المستشفي دعم متكامل من الاجهزة والمعدات الطبية اضافة للتدريب المشترك مع الكوادر الطبية بالبحرالاحمر ، مشيرا الي استلام مقترح متكامل لمشروع مستشفي الطؤارئ والاصابات حتي يكون مستشفي متكامل تدريبي وبحثي يقدم خدماته الطبية لكل مواطني الولاية ، مؤكدا اعتماد كافة مستشفيات الشرطة بالولايات ضمن سلاسل الامدادات الرئيسية من الادوية والمعدات القادمة من الشراكات ، مبينا ان تلك الخدمات التي تم ادخالها للمستشفي تقدم وفق بطاقة التأمين الصحي حتي يجد المواطن خدمات سهله وميسره.
الفريق شرطة (طبيب) اميرة عباس محمد فضل اكدت ان الزيارة تؤكد اهتمام الدولة بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين ، مشيدة بالدعم الكبير الذي قدمته رئاسة قوات الشرطة للمستشفي حتي يجد كافة منسوبي الشرطة والمواطنين خدمات طبية متميزة ، مشيرة الي تفعيل الشراكات الذكية وتضافر الجهود لاستكمال كل متطلبات العملية الصحية بمستشفيات الشرطة بالولايات.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الصحة الاتحادي رفقة وزيرة الصحة ولاية البحرالاحمر تفقدو الموقع المقترح لمستشفي الطؤارئ والاصابات بجانب تفقد اقسام المستشفي المختلفة التي تضم مجمعات العمليات والعناية والمختبرات .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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