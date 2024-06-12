مدير شرطة ولاية القضارف يدشن اسبوع التوعية المرورية بالولاية

دشن اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد احمد مدير شرطة ولاية القضارف اسبوع التوعية المرورية بإشراف مديرشرطة مرور ولاية القضارف السيد عقيد شرطه /عبد الغفار حسين بحضور الساده مدراء الدوائر ومدراء الادارات العامة والمتخصصة وعدد من الساده الضباط وضباط الصف بالولاية وأعضاء حكومة الولاية.

ثمن سيادته دور شرطة مرور ولاية القضارف في توعية مستخدمي الطريق من كافه الجوانب للمحافظة على سلامتهم والحد من الحوادث المرورية مشيدا بدور شرطة المرور والعمل الدؤوب والعطاء اللامحدود في خدمة المواطن.

عقيد شرطة /عبد الغفار حسين مدير شرطة مرور ولاية القضارف افاد بأن اسبوع التوعية المرورية والإرشادية من الخطط الراتبة التي تعتبر من اولوليات رئاسة الاداره العامه للمرور واستجابة لموجهات السيد اللواء شرطة حقوقي /سراج الدين منصور مدير الاداره العامه للمرور مؤكدا دعمه ومساندته وتسخير كل الامكانيات التي تساعد على نشر ثقافة التوعيه المرورية بين المواطنين مشيرا الي انه تم عمل تخطيط عبور المشاة وإزالة الظواهر السالبة بالولاية داعيا المواطنين بضروره الالتزام بقواعد السلامة المرورية التي تساعد في المحافظه على سلامه وآمن مستخدمي الطريق واشنمل البرنامج على محاضرات ومسرح ومسابقات وعمل علامات مرورية وقد وجد استحسانا وقبولا كبير لدي المواطنين الذين عبرو عن سعادتهم وشكرهم.

المكتب الصحفي لشرطة السودان