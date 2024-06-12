سياسية
منسقية النازحين بدارفور: النازحون الذين وصلوا إلى منطقة الطويلة يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة وقاسية
قالت منسقية النازحين بدارفور بأن النازحين الذين وصلوا إلى منطقة الطويلة يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة وقاسية. وقالت
منظمة الهجرة الدولية بأن أكثر من عشرة ملايين نازح سوداني فروا من منازلهم وهو استمرار لأسوأ أزمة نزوح داخلي في العالم.
الجزيرة – السودان
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