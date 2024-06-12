منسقية النازحين بدارفور: النازحون الذين وصلوا إلى منطقة الطويلة يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة وقاسية

منظمة الهجرة الدولية بأن أكثر من عشرة ملايين نازح سوداني فروا من منازلهم وهو استمرار لأسوأ أزمة نزوح داخلي في العالم.

قالت منسقية النازحين بدارفور بأن النازحين الذين وصلوا إلى منطقة الطويلة يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة وقاسية. وقالت