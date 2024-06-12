سياسية
وزير الداخلية المكلف يشهد بسجن بورتسودان اطلاق سراح عدد(100) من النزلاء الغارمين
اكد اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف الاهتمام بتهيئة بيئة السجون وتوفير كافة المتطلبات التي تليق بكرامة الانسان ، جاء ذلك لدي مخاطبته الاربعاء بسجن بورتسودان احتفالات قوات السجون بولاية البحرالاحمر باطلاق سراح عددمن (100) من النزلاء الغارمين بحضور الفريق شرطة ياسر ابوزيد مدير عام قوات السجون والدكتور محمد عبدالرحيم صاحب المبادرة ، مشيدا بالمجهودات التي تمت علي مستوي سجون الولاية والمتمثلة في اعمال الصيانة المتكاملة لكل مرافق السجون بجانب تاهيل وتدريب منسوبي قوات السجون ، مبينا ان مبادرة اطلاق سراح النزلاء تأتي في ايام مباركات نؤكد فيها استمرار تلك المبادارات حتي نجعل السجون خالية من النزلاء ، مجددا حرص وزارته علي تفعيل الاتفاقيات الدولية مع المنظمات ذات الصلة لتوفير البيئة الصالحة التي تراعي الحقوق الانسانية للنزلاء ، داعيا النزلاء للاستفادة من فترة السجن والعودة للمجتمع بروح جديدة.
الفريق شرطة ياسر عمر ابوزيد اكد علي اهمية تحقيق اهداف السجون في اصلاح النزلاء من خلال غرس القيم السودانية الاصيلة حتي يكون النزيل فاعلا في المجتمع ، مشيدا بمبادرة رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب والتي تجسد معاني انسانية تجاه النزلاء.
الدكتور محمد عبدالرحيم رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب بالسودان اشار الي ان المبادرة تأتي في اطار المسؤلية المجتمعية للاتحاد بالتعاون مع وزارة الداخلية وقوات السجون باطلاق سراح (100) نزيل في ايام مباركات ، مشيدا باهتمام قوات السجون بتهئية بيئة السجون وتنفيذ البرامج الاصلاحية للنزلاء.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية اعلن عن تبنيه حل مشكلة كهرباء السجن بالتنسيق مع وزارة الكهرباء .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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