وزير الداخلية المكلف يشهد بسجن بورتسودان اطلاق سراح عدد(100) من النزلاء الغارمين

اكد اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف الاهتمام بتهيئة بيئة السجون وتوفير كافة المتطلبات التي تليق بكرامة الانسان ، جاء ذلك لدي مخاطبته الاربعاء بسجن بورتسودان احتفالات قوات السجون بولاية البحرالاحمر باطلاق سراح عددمن (100) من النزلاء الغارمين بحضور الفريق شرطة ياسر ابوزيد مدير عام قوات السجون والدكتور محمد عبدالرحيم صاحب المبادرة ، مشيدا بالمجهودات التي تمت علي مستوي سجون الولاية والمتمثلة في اعمال الصيانة المتكاملة لكل مرافق السجون بجانب تاهيل وتدريب منسوبي قوات السجون ، مبينا ان مبادرة اطلاق سراح النزلاء تأتي في ايام مباركات نؤكد فيها استمرار تلك المبادارات حتي نجعل السجون خالية من النزلاء ، مجددا حرص وزارته علي تفعيل الاتفاقيات الدولية مع المنظمات ذات الصلة لتوفير البيئة الصالحة التي تراعي الحقوق الانسانية للنزلاء ، داعيا النزلاء للاستفادة من فترة السجن والعودة للمجتمع بروح جديدة.