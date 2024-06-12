سياسية
المصباح طلحة: دفاعنا عن أرضنا وأعراضنا وشعبنا وديننا تهمة لا ننكرها وتاج شرف على رؤوسنا
كتب المصباح طلحة قائد لواء البراء بن مالك:
لتعلم مليشيات دقلو المجرمة المتمردة التي عاثت في السودان خراباً ومن عاونهم من أحزاب قحت وبائعي الوطن وضمائرهم مِن مَن لا ذمة لهم أن دفاعنا عن أرضنا وأعراضنا وشعبنا وديننا تهمة لا ننكرها وتاج شرف على رؤوسنا نعيش ونحيا ونموت عليه .. (سيظل السودان واحد موحد يسع الجميع).
نحن جيل جديد من الشباب السوداني الحر سنبني مستقبل هذا البلد ونبذل فيه المهج والأرواح ونمضي فيه لنهضة وعزة وكرامة نستحقها ..
على العهد مع شهدائنا.. راجعين نُكمل ما بدأناه..
الله أكبر الله أكبر
تنقده الرهيفة .. و من ياتو ناحية
رصد وتحرير – “النيلين”
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