سياسية
عقار يطّلع على نتائج مشاركة السودان في إجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة
إطّلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير على مخرجات مؤتمر وزارء الإعلام العرب في دورته الرابعة والخمسين بالعاصمة البحرينية المنامة والنتائج المتوقعة لتطوير وتنمية قطاع الإعلام في الوطن العربي.
وأكد سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان الاربعاء وزير الإعلام المكلف دكتور جراهام عبد القادر، على أهمية دور الإعلام في هذه المرحلة في توحيد الخطاب الداخلي والخارجي خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات التي مارستها ميليشيا الدعم السريع المتمردة في حق المواطن السوداني وكرامته. وشدد سيادته على ضرورة رفع الحس الوطني ونبذ خطاب الكراهية ومحاربة النعرات العنصرية والقبلية ورتق النسيج الإجتماعي والدعوة إلى تماسك الجبهة الداخلية عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأمن سيادته على ضرورة عمل شراكات إقتصادية تخدم قطاعات الثقافة والسياحة والاعلام بما يمكنها من الاضطلاع بدورها على الوجه المطلوب.
من جانبه أوضح وزير الإعلام أنه اطلع نائب رئيس مجلس السيادة على مخرجات ومضامين مؤتمر المنامة واللقاءات التي تمت مع وزراء الإعلام العرب فضلا عن قضايا الثقافة ومطلوباتها والجهود المبذولة لتطوير قطاع الإعلام والثقافة والسياحة بما يسهم في المصلحة العامة للبلاد.
سونا
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