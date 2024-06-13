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الخارجية الإيرانية: ندين مقتل وجرح المئات من الأبرياء في قرية “ود النورة” بولاية الجزيرة السودانية

2024/06/13
ايران و السودان
السودان وإيران
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأننا ندين مقتل وجرح المئات من الأبرياء في قرية “ود النورة” بولاية الجزيرة.
– مقتل نساء وأطفال في الهجوم على القرية “حدث صادم”.
– نطالب بعودة السلام والظروف المعيشية الطبيعية إلى هذا البلد والوقف الفوري للقتال.
– نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي وخاصة مؤسسات حقوق الإنسان في اتخاذ الإجراءات الفعالة لإنهاء الوضع الراهن في السودان.
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الجزيرة – السودان

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