الخارجية الإيرانية: ندين مقتل وجرح المئات من الأبرياء في قرية “ود النورة” بولاية الجزيرة السودانية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأننا ندين مقتل وجرح المئات من الأبرياء في قرية “ود النورة” بولاية الجزيرة.

– مقتل نساء وأطفال في الهجوم على القرية “حدث صادم”.

– نطالب بعودة السلام والظروف المعيشية الطبيعية إلى هذا البلد والوقف الفوري للقتال.