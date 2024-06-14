مدير شرطة الولاية الشمالية يترأس الاجتماع الدوري لهيئة قيادة شرطة الولاية

مدير شرطة الولاية أكد هدوء الأحوال الامنية في جميع انحاء الولاية بفضل الجهود الكبيرة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة الامنية بالولاية ، داعيا أعضاء هيئة القيادة بالولاية الي تنفيذ الخطة الاطارية لرئاسة شرطة الولاية الي خطة تفصيلية كل في إدارته واختصاصاته لتأمين عطلة عيد الاضحي المبارك ، مشيرا الي ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء والجرحي والاسري والمتقاعدين والوافدين وتسجيل زيارات تفقدية لهم خلال العيد وتقديم الدعم اللازم لهم ، مقدما التهنئة لكافة منسوبي شرطة الولاية والمتقاعدين والوافدين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولي عز وجل أن تنعم بلادنا بالامن والاستقرار.