سياسية
مدير شرطة الولاية الشمالية يترأس الاجتماع الدوري لهيئة قيادة شرطة الولاية
ترأس اللواء شرطة (حقوقي) د. محمد احمد الامين مدير شرطة الولاية الشمالية بقاعة اجتماعات الرئاسة الاجتماع الدوري لهيئة القيادة حيث ناقش الاجتماع الخطة الاطارية والتفصيلية لتأمين عطلة عيد الاضحي المبارك.
مدير شرطة الولاية أكد هدوء الأحوال الامنية في جميع انحاء الولاية بفضل الجهود الكبيرة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة الامنية بالولاية ، داعيا أعضاء هيئة القيادة بالولاية الي تنفيذ الخطة الاطارية لرئاسة شرطة الولاية الي خطة تفصيلية كل في إدارته واختصاصاته لتأمين عطلة عيد الاضحي المبارك ، مشيرا الي ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء والجرحي والاسري والمتقاعدين والوافدين وتسجيل زيارات تفقدية لهم خلال العيد وتقديم الدعم اللازم لهم ، مقدما التهنئة لكافة منسوبي شرطة الولاية والمتقاعدين والوافدين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولي عز وجل أن تنعم بلادنا بالامن والاستقرار.
العميد شرطة كمال محمد عثمان مدير دائرة الشؤون العامة استعرض الخطة الادارية والاجتماعية التي اشتملت علي التنوير بالهيكلة الجديدة ودعم القوة وأسر الشهداء والمأسورين والوافدين والمتقاعدين وتوفير خراف الاضاحي لمنسوبي الشرطة بالولاية بأقل الأسعار واقساط مريحة.
من جانبه قدم العميد شرطة قريب الله محمد احمد شنيبو مدير دائرة الجنايات الخطة التفصيلية لدائرة الجنايات والتي احتوت علي تأمين كافة مقارات الشرطة والمواقع الاستراتيجية والأسواق والبنوك واماكن اداء صلاة العيد في جميع المحليات بجانب انتشار دوريات المرور السريع في الطرق الرئيسية بجانب جاهزية قوات الدفاع المدني للاستجابة السريعة لكل البلاغات التي ترد اليها.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة