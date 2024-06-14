سياسية

مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يدشن مشروع تفويج المركبات السفرية بمناسبة أعياد الفداء

2024/06/14
dmazen
الدمازين - النيل الأزرق
دشن اللواء شرطة/نصر الدين محمد عبد العليم مدير شرطة إقليم النيل الأزرق بمباني المرور السريع بالدمازين مشروع تفويج المركبات السفرية بحضور مدير مرور إقليم النيل الأزرق ومدير المرور السريع وأعضاء هيئة القيادة.
وقال اللواء نصر الدين خلال مخاطبته سائقي المركبات أن حفظ الأرواح والانفس وممتلكات المواطنين من أهم واجبات قوات الشرطة لتحقيق السلامة العامة والسلامة المرورية مبينا أن سائقي المركبات شركاء في الحفاظ علي سلامة المركبة والمسافرين وهي مسؤولية تتطلب قدر من اليقظة والإهتمام والتقيد بالضوابط المرورية وعدم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لحركة السير بالطرقات بالإضافة لتجنب التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة والتهور.
من جانبه أكد النقيب مقبول أزرق مدير إدارة المرور السريع علي جاهزية إدارته لانجاح مشروع التفويج عبر عدة تدابير منها الإشراف المباشر للضباط علي تنظيم حركة المسافرين وتجهيز سجلات لكل المغادرين للاقليم ورقم المركبة وهوية السائق والتأكد من صلاحيته لقيادة المركبة بجانب الدفع بعدد من مركبات السحب وعربات الإسعاف في نطاق دائرة الاختصاص والتنسيق المحكم مع كافة الجهات ذات الصلة، متمنيا للمواطنين السلامة حتي الوصول الي وجهتهم .
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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