رئاسة قوات الشرطة تستقبل منسوبيها الاسري لدي المليشيا المتمردة

استقبلت رئاسة الشرطة بمدينة شندي عدد(126) من منسوبيها من بينهم عدد من المتقاعدين سبق أن تم أسرهم من قبل المليشيا المتمردة من منازلهم وفي اماكن مختلفة بولاية الخرطوم وغيرها من ولايات السودان حيث اطلق سراحهم يوم السبت الماضي.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن رئاسة قوات الشرطة قدمت الرعاية الصحية الأولية لهم بجانب اتخاذ الترتيبات الادارية والاجتماعية اللازمة .

المكتب الصحفي لشرطة السودان