والي الخرطوم يحتسب الضابط اﻻداري دكتور محمد عيسى

نعي والى الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة الضابط الاداري الدكتور محمد عيسي طه وفيما يلى تنشر سونا نض النعي” بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم.بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره ينعي والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة عند الله تعالى الضابط الإداري الدكتور محمد عيسى طه الذي انتقل الى جوار ربه بمستشفي كسلا بعد صراع طويل مع المرض.