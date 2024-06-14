سياسية
والي الخرطوم يحتسب الضابط اﻻداري دكتور محمد عيسى
نعي والى الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة الضابط الاداري الدكتور محمد عيسي طه وفيما يلى تنشر سونا نض النعي” بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم.بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره ينعي والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة عند الله تعالى الضابط الإداري الدكتور محمد عيسى طه الذي انتقل الى جوار ربه بمستشفي كسلا بعد صراع طويل مع المرض.
حيث عمل الفقيد بمحليتي أمبدة وأمدرمان وهو من الإداريين المميزين الذين لهم بصمات واضحة في العمل التنفيذي. وعرف الفقيد بحسن المعاملة وطيب المعشر وتقدير واحترام المهنة وعفة اللسان ومهتم بقضايا الوطن والمواطنين والتعازي موصوله لأسرته وعارفي فضله وزملائه سائلين المولى عز وجل أن يتغمده الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.
سونا
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