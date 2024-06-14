مرسوم دستوري بتعيين صلاح الدين آدم تور عضواً بالمجلس السيادي

أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الخيس مرسوماً دستورياً قضى بتعيين الأستاذ صلاح الدين آدم تور عضواً بمجلس السيادة، عن حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي.