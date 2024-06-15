مدير شرطة ولاية القضارف يتفقد شرطة محلية الرهد

في إطار زياراته التفقدية للوقوف على احوال القوة وتلمس المشاكل لإيجاد الحلول الجزرية لها تفقد اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد شرطة محلية الرهد رفقة مدير دائرة الجنايات العميد شرطة معتصم بله يعقوب بحضور مدير شرطة محليه الرهد عبد العظيم يوسف وأعضاء لجنة أمن محلية الرهد وعدد من اعيان المحلية والادارات الأهلية.

عقد الوفد اجتماع مع الضباط بالمحلية برئاسة شرطة محلية الرهد ، كما تفقد المحلية السياسية وترأس اجتماع لجنة الأمن بالمحلية بحضور أعضاء لجنة أمن محليه الرهد استمع خلاله الي الخطط التامينية الخاصة بالمحلية كما تفقد قسم شرطة الحواتة التقي بقوة القسم بحضور مدير القسم تم خلال اللقاء مناقشة كافة المشاكل التي تواجه الأفراد من جميع النواحي الاداريه والاجتماعية والاليات وأهم المشاكل التي تواجهه المحلية في دائرة الاختصاص ، كما تم تنويره بها بمختلف ممثلي الادارات العامة والمتخصصة.