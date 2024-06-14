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جبريل ابراهيم: أوباش الدعم السريع في فاشر السلطان (أداب العاصي) و وادي أمبار و هلاك قيادات كبيرة من المليشيا

2024/06/14
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دكتور جبريل ابراهيم
علق الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية على انتصارات الشعب السوداني في شمال دارفور وقال:
التهنئة الخالصة للشعب السوداني على الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة و القوات المشتركة و المقاومة الشعبية على أوباش الدعم السريع في فاشر السلطان (أداب العاصي) و وادي أمبار و هلاك قيادات كبيرة من المليشيا المجرمة. ستكون الفاشر مقبرة المليشيا و نهايتها باذن الله.
رصد وتحرير – “النيلين”

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