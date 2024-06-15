سياسية

بالصور.. تمبور يتفقد عدد من الارتكازات بالقرب من مدينة ود مدني بولاية الجزيرة

2024/06/15
tambor sudan
مصطفى تمبور
تفقد رئيس حركة جيش تحرير السودان مصطفى تمبور عدد من الارتكازات بالقرب من مدينة ود مدني بولاية الجزيرة.
ورحبت منظمة مشاد بقرار مجلس الأمن الدولي بمطالبة ميليشيات الدعم السريع بوقف الحصار على مدينة الفاشر الذي من شأنه تخفيف المعاناة عن المدنيين الذين ظلوا لأشهر يعيشون في أوضاع إنسانية سيئة.
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الجزيرة – السودان

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