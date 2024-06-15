أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين، فوز الصحفية هيام تاج السر، بالمركز الثالث على مستوى افريقيا في “كتابة المقال” من الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية عن مقالها “عاش السلام، لا للحرب”، الذي تناول أوضاع الرياضيين خلال الحرب.

وأعلنت النقابة فوز منصور الصويم ومحمد سعيد حلفاوي ومشاعر دراج بـ “أفضل عمل صحفي” في مشروع صحافة النزاع المقدم من مؤسسة طمسون فاونديش، عن عمل مشترك حول وضع التعليم في السودان بعد الحرب.

الشرق للأخبار