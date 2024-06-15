🔴 الدفاع الجوي السوداني ينجح في إسقاط طائرة معادية وهلاك طاقمها وكل ركابها

قوات الدفاع الجوي بالجيش السوداني تنجح في إسقاط طائرة نقل عسكرية في (كرب الحتان) شمال غرب أم سنطة رئاسة نظارة الكبابيش (ولاية شمال كردفان).. والطائرة أتت لنقل جرحى مليشيات الدعم السريع الإرهابية إلى الخارج بغرض العلاج.. تم إسقاطها وهلاك طاقمها وكل ركابها.

مزمل أبو القاسم

