مرور ولاية البحر الأحمر يشرع فى تنفيذ خطة العيد

أكد العميد شرطة خالد حمدنا الله عبدالجبار مدير مرور ولاية البحر الاحمر ان إدارته شرعت فى تنفيذ الخطة المرورية الخاصة بتنظيم وانسياب حركة سير المركبات بكافة التقاطعات الرئيسية وقطاعات ومحاور مدينة بورتسودان عبر منسوبي فرع العمليات بالادارة.

مشيرا الي نشر وتوزيع منسوبي المرور اضافة الي الدوريات فى الطرق والمداخل المؤدية للأسواق بهدف منع الاختناقات والازدحام المروري وتقليل نسب وقوع الحوادث المرورية خاصة وان المواطنين يقومون بشراء احتياجاتهم استقبالا لعيد الأضحى المبارك لذلك حرصنا على تفعيل الخطط والبرامج الخاصة بالضبط المروري لما تشهده ولاية البحر الاحمر من كثافة مرورية عالية، مناشدا السائقين بضرورة الالتزام بنظم ولوائح السير داخله المدينة وتقليل السرعة الزائدة خاصة فى مواقع الاسواق وعدم التخطي وحفظ حقوق المشاه فى الطريق واعطائهم الاولية فى العبور.

المكتب الصحفي لشرطة السودان