البرهان يهنئ الشعب السوداني والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

هنأ رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان الشعب السوداني والأمة الاسلامية ، بعيد الأضحى المبارك.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة X” التهنئة للشعب السوداني الصابر الصامد بعيد الأضحى المبارك . وفي هذه الأيام المباركة ، نزداد ثقةً ويقيناً ، بتحقيق النصر الكامل في معركة الكرامة وعودة الوطن في كامل عافيته ،آمناً قوياً وموحداً وطن الحرية والسلام والعدالة . كل عام والشعب السوداني والأمة الإسلامية بخير.

سونا