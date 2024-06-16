سياسية
البرهان يهنئ الشعب السوداني والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
هنأ رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان الشعب السوداني والأمة الاسلامية ، بعيد الأضحى المبارك.
وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة X” التهنئة للشعب السوداني الصابر الصامد بعيد الأضحى المبارك . وفي هذه الأيام المباركة ، نزداد ثقةً ويقيناً ، بتحقيق النصر الكامل في معركة الكرامة وعودة الوطن في كامل عافيته ،آمناً قوياً وموحداً وطن الحرية والسلام والعدالة . كل عام والشعب السوداني والأمة الإسلامية بخير.
سونا
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