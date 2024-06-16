وصول طائرة قطرية تحمل مساعدات طبية للسودان

وصلت مطار بورتسودان الدولي صباح الوقوف بعرفة، طائرة قطرية تحمل 12 طنا من المساعدات الطبية الخاصة بمستهلكات غسيل الكلى مقدمة من صندوق قطر للتنمية للسودان.

وكان في استقبالها ممثل وزير الصحة الإتحادي د. عصمت مصطفى، وسعادة السفير القطري محمد إبراهيم السادة، ورئيس مكتب الهلال القطري د. صلاح الدعاك ومدير الإدارة العامة للصيدلة والعلاج المجاني د. نجم الدين المجذوب، ومدير المكتب التنفيذي أ. محمد عمر .

واشاد مصطفى في تصريح صحفي، بدعم دولة قطر ومساعداتها في المجال الصحي، مشيراً إلى استمرار التعاون، قائلاً ما زالت المساعدات من قطر الخير تتتواصل عبر الجسر الجوي، لافتا إلى ان الشحنة تحمل 12طنا من المساعدات الطبية تحتوي على مستهلكات غسيل الكلى، شاكراً دولة قطر حكومةََ وشعباََ على دعمهم للبلاد.

من جانبه قال السفير محمد ابراهيم السادة، إن المنحة تأتي دعماً للأشقاء في السودان في المجال الطبي والصحي، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين في المجالات كافة، مشيراً إلى وجود تواصل بين قيادتي البلدين على المستويات المختلفة لترقية العلاقات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.