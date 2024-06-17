البرهان يتلقى برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الأضحى المبارك

تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر خادم الحرمين الشريفين في برقيته” عن تمنياته لرئيس مجلس السيادة بأخلص التهانى وأصدق الأمنيات بموفور الصحة والسعادة، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم والشعب السوداني الشقيق بمزيد من الأمن والاستقرار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والتمكين.

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