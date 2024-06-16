والي الخرطوم: النصر قادم رغم أحزان المواطنين الذين شردتهم المليشيا المتمردة

أدى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك مع المرابطين في الخطوط الأمامية بحضور أعضاء لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم ومساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة دكتور إبراهيم شمين وممثل قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية اللواء دكتور أمير سليمان ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء بالانابة اللواء الركن أحمد الطيب أمبيقا مدير الدائرة المتخصصة العميد إبراهيم حامد سليمان وكان في استقبالهم اللواء ابوبكر الحفيان قائد القوات الخاصة.

والي الخرطوم قال رغم الاحزان التي يعيشها الشعب السوداني جراء الانتهاكات وجرائم المليشيا ضد المواطن قتلا ونهبا وتشريدا غير أن النصر قادم وتكتمل فرحة الشعب قريباً وهنأ الوالي القوات المشاركة في معركة الكرامة والمواطنين بعيد الأضحى وقال أننا بالاصرار والعزيمة سيتحقق النصر ويعود المواطنون الى ديارهم وحيا الوالي القوات الخاصة التي نفذت عمليات ادخلت الرعب والخوف في العدو ولا تزال تمسك بزمام المبادرة.

واشاد الوالي بالاسناد المدني الذي تقدمه القوات المسلحة للمواطنين. اللواء أبوبكر الحفيان قائد القوات الخاصة هنأ كل المناطق العسكرية والمتحركات المنتشرة على نطاق السودان بمناسبة عيد الأضحى وقال ان النصر قادم وحيا تلاحم الشعب مع قواته المسلحة.

وكان امام صلاة العيد قال إننا على حق فالنصر قريب فان توكلنا على الله فلن يخذلنا وما النصر الا من عند الله ويجب ألا نعتمد على قوة السلاح فعلينا الاعتماد على الله وأضاف: اننا بحاجة الي إصلاح مجتمعنا ونبذ القبلية والعنصرية وتجريم من يسفك الدماء داعيا لعقد المصالحات بين القبائل والعشائر وأثنى على المرابطين في الثغور في معركة الكرامة الذين صبروا على القتال وانقطعوا عن أسرهم طيلة فترة الحرب حماية للوطن.