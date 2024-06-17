كباشي يصل ولاية نهر النيل ويتفقد سلاح المدفعية عطبرة

وصل عضو المجلس السيادي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي صباح العيد إلى ولاية نهر النيل وكان في إستقباله بمطار عطبرة والي ولاية نهر النيل المكلف رئيس اللجنة الأمنية محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية وعدد من قيادات سلاح المدفعية. وأدى سيادته صلاة العيد بمسجد قشلاق الجيش بعطبرة.

وأمتدح كباشي جهود ومبادرات حكومة ولاية نهر النيل والتنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتعزيز الأمن والإستقرار بالولاية.

وتلقى نائب القائد العام لدي ترؤسه إجتماع اللجنة الأمنية بالولاية بحضور والي نهر النيل المكلف وأعضاء اللجنة، تنويرا كاملا حول مجمل الأوضاع بالولاية لاسيما الأمنية والإنسانية.

واشاد سيادته لدى مخاطبته اللقاء التنويري لقيادات سلاح المدفعية وضباط وضباط صف وجنود المدفعية عطبرة بحضور اللواء ركن محمد الأمين حسن عبدالوهاب خيري قائد سلاح المدفعية وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية، بالأداء المميز للمدفعية علي مر التاريخ لاسيما فى معركة الكرامة.

وقال عضو مجلس السيادة ” عرفنا المدفعية قبل التحاقنا بالقوات المسلحة وكذلك بعد الإلتحاق ولكن ماشاهدناه في معركة الكرامة أكد لنا أن الحرب هي حرب المدفعية، مضيفا أن المدفعية استطاعت أن تقود المعركة بإحترافية،

وحيا الفريق أول كباشى قادة المدفعية وضباط وضباط صف والجنود على الجهد الكبير الذي ظلو يقدمونه مبشرا بإقتراب النصر المؤزر.

وأكد سيادته أن القوات المسلحة لاتحارب مايسمى بالدعم السريع المملوكة لأسرة دقلو فقط لكنها تحارب دولا تطمع في موارد الوطن وتغيير وطمس الهوية. ولفت نائب القائد العام إلى أن مايتعرض له السودان هو غزو أجنبى بمشاركة العديد من الدول والعملاء بالداخل والخارج وأن مليشيا الدعم السريع الإرها_بية المتمردة هي مجرد أداة لإنفاذ المخطط الأجنبي الذي يستهدف تقسيم الوطن والقضاء علي القوات المسلحة بإعتبارها صمام الأمان للسودان وشعبه.

وأوضح كباشي أن المعركة الحالية هي معركة بقاء ومعركة وطن مشيدا بإلتفاف الشعب السوداني حول القوات المسلحة وتدافعه للإنخراط في المقاومة الشعبية المسلحة مشكلا لوحة وطنية أدهشت العالم وكانت بمثابة الرد العملي للمخطط والمؤامرة الدنيئة.

وثمن سيادته مشاركة كافة القوات النظامية و المستنفرين في معركة الكرامة تعزيزا للقيم الوطنية.

إلى ذلك تفقد سيادته جرحي العمليات بالمستشفى العسكري ووقف علي سير العمل بالمستشفى العسكري الجديد بعطبرة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

سونا