سياسية
بالفيديو.. فيصل محمد صالح يتفقد الجنود بالمواقع المتقدمة و يقدم تهاني عيد الأضحى المبارك
تفقد قائد الفرقة الخامسة مشاة (هجانة) اللواء ركن فيصل محمد الحسن صالح الجنود بالمواقع المتقدمة و يقدم تهاني عيد الأضحى المبارك مؤكدا إستقرار المدينة واثقا من النصر المؤزر على مرتزقة مليشيا الدعم السريع الإرها_بية المملوكة لأسرة دقلو بفضل الله ثم تلاحم الشعب مع قواته المسلحة – الأبيض- ١٦ يونيو ٢٠٢٤م.
إعلام القوات المسلحة
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