بالفيديو.. فيصل محمد صالح يتفقد الجنود بالمواقع المتقدمة و يقدم تهاني عيد الأضحى المبارك

تفقد قائد الفرقة الخامسة مشاة (هجانة) اللواء ركن فيصل محمد الحسن صالح الجنود بالمواقع المتقدمة و يقدم تهاني عيد الأضحى المبارك مؤكدا إستقرار المدينة واثقا من النصر المؤزر على مرتزقة مليشيا الدعم السريع الإرها_بية المملوكة لأسرة دقلو بفضل الله ثم تلاحم الشعب مع قواته المسلحة – الأبيض- ١٦ يونيو ٢٠٢٤م.

إعلام القوات المسلحة