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بالصور.. عاطف السماني يشارك منسوبي الجيش أفراح العيد، وكباشي: ما يتعرض له السودان غزو أجنبي

2024/06/17
عاطف السماني
شارك الفنان عاطف السماني منسوبي الجيش بحي العرب بأم درمان أفراح عيد الأضحى المبارك. وقال عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي بأن ما يتعرض له السودان غزو أجنبي بمشاركة عدد من الدول والعملاء بالداخل والخارج ومليشيا الدعم السريع مجرد أداة لإنفاذ المخطط الأجنبي الذي يستهدف تقسيم الوطن والقضاء على القوات المسلحة والمعركة الحالية هي معركة بقاء ومعركة وطن.
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الجزيرة السودان

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