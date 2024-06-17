مدير شرطة ولاية نهرىالنيل يتبنى عدد من البرامج الإجتماعية الموجهة للقوة

هنأ اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل أبطال القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والمستنفرين في الخطوط الأمامية والشعب السوداني ومواطني الولاية بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك داعياً بالرحمة والقبول لشهداء معركة الكرامة وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة بالنصر والرفعة والأمن.

وأكد سيادته هدوء وإستقرار الأحوال الأمنية في كافة محليات الولاية وإستعداد شرطة الولاية لتنفيذ محاور الخطة التأمينية لعطلة العيد وتسخير إمكانياتها المادية والبشرية لتأمين المواطنين في المساجد والساحات وتغطية المواقع الحيوية والمرافق الإستراتيجية والأسواق.

وتفيد المتابعات أن مدير شرطة ولاية نهرالنيل قد تبنى عدداً من البرامج الإجتماعية الموجهة للقوة خاصة الفئات الأكثر حوجة حيث اشتملت هذه البرامج على تقديم دعم مادي مباشر تم تسليمه لكل المحليات والإدارات المتخصصة بالإضافة لتوزيع طرد سلعي مدعوم ومتكامل يشتمل على عدة أصناف من المواد التموينية عبر إدارة التوجيه والخدمات.

وامتدت هذه البرامج الإجتماعية لتصل لجرحى الكرامة من كافة القوات النظامية بمستشفى الشرطة عطبرة من خلال تقديم هدايا خاصة عرفاناً لبسالتهم وتضحياتهم في ساحات الدفاع عن الوطن وأمنه وستشهد أيام عطلة العيدا نحر الأضاحي للقوة في جميع مواقع تواجدها وإنتشارها.